La pasión por el K-pop no conoce límites, y para Ceci y su hija Sol, la perseverancia fue la clave para transformar una decepción en el mejor recuerdo de sus vidas. Este miércoles, lo que parecía una oportunidad perdida se convirtió en un momento viral que conmovió a las redes sociales en todo el mundo.

Tras no haber podido conseguir entradas para ver a la agrupación surcoreana BTS en su paso por México, ambas se sumaron a la multitud en el emblemático Zócalo, la plaza principal de la capital mexicana, según informa el portal Zócalo. Su esperanza se vio recompensada cuando, de manera inesperada, el septeto apareció en uno de los balcones del histórico Palacio Nacional.

Personas asisten a la visita de los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Un encuentro desde el balcón presidencial

A las 17:07 horas, el estruendo de los gritos de miles de seguidores (conocidos como ARMY) anunció la salida de los siete integrantes del grupo. No estaban solos: los acompañaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un gesto diplomático y cultural sin precedentes.

Durante varios minutos, BTS saludó a una marea de aproximadamente 50,000 personas que, según cifras oficiales de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inundaron el Centro Histórico con pancartas, fotos y el característico color morado que identifica al grupo.

"No teníamos boletos, pero el destino nos trajo aquí", se lee en algunos de los comentarios del video viral compartido en TikTok por el usuario carlos.navarro059, donde se observa la profunda emoción de Ceci y Sol al ver a sus ídolos a pocos metros de distancia.

La aparición en el Zócalo fue el preámbulo perfecto para la serie de presentaciones que el grupo tiene programadas en el país, entre el 7 y el 10 de mayo.

Este emotivo momento reafirma que, para los fans de BTS, la conexión con la banda va mucho más allá de una butaca en un estadio; es una experiencia de comunidad que, en esta ocasión, premió la fe de una madre y su hija.

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