Terror en Argentina: niña quedó en medio de un violento asalto armado

Momentos de terror se vivieron en La Matanza, Argentina, luego de que un hombre y su nieta de apenas 4 años quedaran en medio de un violento asalto protagonizado por delincuentes armados.

El hecho ocurrió cuando el abuelo llegaba a un kiosco junto a la menor y fue interceptado por varios sujetos que intentaron robarle el vehículo.

Según reportes del caso, en medio del asalto se escucharon disparos, generando desesperación entre las personas que se encontraban en la zona.

Ante el peligro, el hombre ingresó rápidamente al local para resguardarse, mientras la niña quedó afuera durante algunos segundos en medio de la dramática escena.

Los delincuentes exigían las llaves del automóvil estacionado, aunque finalmente no lograron concretar el robo.

La situación provocó la reacción inmediata de vecinos del sector, quienes intervinieron para evitar que los sospechosos escaparan.

De acuerdo con la información difundida, uno de los presuntos asaltantes fue reducido por personas de la zona hasta la llegada de efectivos policiales.

Las autoridades iniciaron una investigación para identificar al resto de los implicados y esclarecer las circunstancias del ataque armado.

Con información de La Nación y TN.

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