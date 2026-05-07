Cuatro arrestos y una aprehensión por el asesinato del decano Víctor Hugo Claure

El Ministerio Público ha confirmado la captura de cuatro personas y la aprehensión de un individuo relacionado con el asesinato del decano Víctor Hugo Claure, ocurrido en días recientes. La fiscal Yolanda Aguilera, encargada del caso, señaló que la investigación sigue en curso y destacó que el caso ha sido declarado en reserva, lo que implica que no se brindarán más detalles públicos hasta que se cuente con información más precisa.

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