¡Bajará a 2°C la mínima! Pronostican posibles heladas en los Valles cruceños: ¿cómo proteger los cultivos?

El ingreso del primer gran “surazo otoñal” provocará un brusco descenso de temperaturas en Santa Cruz y encendió las alertas en los Valles cruceños, donde la madrugada del domingo podría registrar mínimas de hasta 2°C.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire advirtió que, en municipios como Pucará y Moro Moro, no se descartan heladas débiles, por lo que recomendó a los productores tomar previsiones inmediatas para proteger sus cultivos. No obstante, señaló que no existe riesgo de afectación a la producción.

“Baja a 2°C la mínima el domingo en la madrugada en los Valles. Sobre todo, en Pucará y Moro Moro, no se descartan heladas, pero débiles, leves”, alertó el también conocido como el “Señor del Clima”, durante una entrevista en el programa El Mañanero.

Alpire recomendó fumigar con silicato de potasio de manera anticipada para fortalecer las plantas frente al intenso frío y evitar afectaciones en el desarrollo de los cultivos.

El Señor del Clima explicó que el frente frío comenzará a ingresar en las postrimerías de la medianoche del viernes, acompañado de lluvias moderadas a fuertes y ráfagas de viento del sur que superarán los 50 kilómetros por hora. Sin embargo, antes del ingreso del surazo, este jueves se prevén ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población extremar cuidados con carteles, árboles y tendidos eléctricos.

Para la capital cruceña, Alpire pronosticó temperaturas de 16°C de mínima y 19°C de máxima el viernes, aunque la sensación térmica podría descender entre 3 y 4 grados más debido a los fuertes vientos. El sábado se espera una mínima de 14°C y máxima de 17°C, mientras que el domingo el termómetro marcará 13°C y 20°C, respectivamente.

Asimismo, recomendó a la población abrigar especialmente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base. También insistió en la importancia de vacunarse contra la influenza ante la llegada frecuente de nuevos frentes fríos durante las próximas semanas.

De acuerdo con el pronóstico, el lunes continuará el ambiente frío con temperaturas mínimas de hasta 12°C y una sensación térmica cercana a los 8°C en la capital cruceña, mientras que en los Valles persistirá el riesgo de heladas leves.

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