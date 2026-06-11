Transporte pesado denuncia que 5.000 unidades varadas en puntos de bloqueo

Tras 41 días de bloqueos en las carreteras del país, el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Luis Añez, advirtió que la situación para el sector se ha vuelto “desesperante”, con al menos 5.000 camiones varados en distintos puntos de conflicto.

Añez aseguró que los conductores permanecen atrapados en las rutas sin acceso suficiente a alimentos, agua ni medicamentos, situación que calificó como insostenible.

“Tenemos 5.000 conductores esperando en las carreteras ser liberados, secuestrados prácticamente, porque son rehenes de este bloqueo”, afirmó.

El dirigente explicó que las restricciones en las vías no solo afectan a los transportistas, sino también al abastecimiento de productos básicos en varias regiones del país. Según indicó, las exportaciones e importaciones se encuentran paralizadas.

Respecto a las pérdidas económicas, Añez señaló que los daños son incalculables debido a contratos internacionales incumplidos y a las multas por la permanencia de contenedores inmovilizados.

Asimismo, informó que el sector solicitó apoyo al Defensor del Pueblo y a la Cruz Roja para asistir a los conductores afectados, aunque aseguró que hasta el momento no han obtenido una respuesta efectiva.

“Hemos buscado la forma de hacerles llegar alguna cosita para que puedan sobrevivir, pero es difícil en estos momentos”, lamentó.

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