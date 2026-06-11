Tras 22 días varado por los bloqueos, llega a Cochabamba un camión con 16 toneladas de medicinas vitales para enfermos renales

En medio de la crítica situación que atraviesa el departamento por los bloqueos de carreteras, un rayo de esperanza llegó la tarde de este miércoles para los enfermos renales de la región. Tras una dramática travesía de 22 días, un camión cargado con 16 toneladas de medicamentos e insumos médicos esenciales logró ingresar a la ciudad de Cochabamba, luego de que una comisión interinstitucional lograra negociar su paso en los puntos de mayor conflicto.

La carga era de urgencia máxima: debido al desabastecimiento provocado por los cercos viales, los centros de salud ya se habían visto obligados a disminuir las sesiones de hemodiálisis de los pacientes, poniendo en riesgo directo sus vidas. Las medicinas fueron entregadas de forma inmediata al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para su distribución prioritaria.

Tensión en Aguirre: Una comisión al rescate de la salud

La llegada del cargamento fue posible gracias a un operativo de emergencia civil-institucional. Una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Cochabamba y las autoridades municipales de Sacaba partió a las 11:00 de la mañana rumbo al cruce Aguirre, ubicado a 40 kilómetros del centro cochabambino sobre la carretera nueva hacia Santa Cruz.

Al arribar al sector, la comitiva constató la gravedad de la situación e inició una negociación sumamente tensa y compleja con quienes sostenían la medida de presión. Tras arduas conversaciones donde se expuso la gravedad de la situación de los enfermos renales, los bloqueadores accedieron a abrir paso temporalmente.

Bloqueo intermitente: En un reflejo de la rigidez de las protestas, los manifestantes utilizaron el propio camión de medicinas para levantar un enorme tronco que obstruía la vía. Sin embargo, una vez que el motorizado y la comitiva pasaron, el punto de bloqueo fue cerrado inmediatamente detrás de ellos.

La comitiva civil tuvo que sortear varios obstáculos más en el camino, incluyendo el retiro manual de piedras, labor en la que colaboró activamente el personal del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), hasta superar el último punto crítico en el kilómetro 22, en la zona de Tutimayu.

La travesía de Juvenal: Hambre, miedo y vocación de servicio

Detrás del volante de este cargamento vital se encontraba Juvenal Vargas, un transportista cochabambino de 37 años que relató con crudeza los días de calvario que vivió en la ruta tras haber partido de Santa Cruz el pasado 20 de mayo. El camión quedó atrapado desde el 23 de mayo en la localidad de Ichilo, donde permaneció varado por unas dos semanas hasta que la Red Uno visibilizó su llamada de auxilio.

"De Santa Cruz salí el 23 de mayo, estaba ahí como 15 días en el bloqueo y nada, era acostumbrarse nomás. En varios puntos he tenido que alzar piedras, han botado vidrio, he tenido que limpiar y barrer para poder llegar hasta acá", relató Vargas.

El conductor llegó a Cochabamba completamente exhausto y con los bolsillos vacíos, tras haber gastado todos sus recursos para sobrevivir en la carretera, lo que lo obligó a reducir su alimentación a una sola comida por día. Además de soportar el frío, la proliferación de mosquitos y la falta de agua, Juvenal confesó el constante temor a ser víctima de robos en la oscuridad de las rutas.

A pesar del peligro y de la insistencia de su familia, el chofer se negó a abandonar el camión: "Como transportistas somos responsables con la carga. No podíamos dejar el camión en la carretera ni en un garaje, porque al ser insumos médicos tenían que llegar lo más pronto posible. Misión cumplida", manifestó aliviado antes de dirigirse a su hogar.

Alerta continua: Dos camiones más siguen atrapados

A pesar del éxito de este operativo, las autoridades advierten que la emergencia sanitaria está lejos de terminar. La delegada defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez, informó que se mantiene el contacto con otros conductores porque existen al menos dos camiones más con medicamentos que continúan atrapados en diferentes puntos de bloqueo.

Álvarez hizo un llamado urgente a la Gobernación para coordinar una logística que permita el ingreso de al menos un camión con insumos médicos por semana:

"Se necesita para los pacientes del departamento un camión semanal. Son aproximadamente 1.800 pacientes que reciben cuatro horas de hemodiálisis y no se les puede disminuir el tiempo de atención. Llegar a Aguirre no fue simple, el chofer estaba muy preocupado, pero logramos que pase esta medicación vital", puntualizó la delegada.

Solidaridad en el sector de Confital

Mientras la escasez golpea a las ciudades, la situación de los choferes varados en las carreteras roza la crisis humanitaria. En el sector de Confital, donde cientos de transportistas cumplen ya 41 días parados con escaso alimento y expuestos a la intemperie, la Cámara de Transporte de Cochabamba en coordinación con empresas privadas logró enviar y entregar un lote de medicamentos de asistencia básica para los conductores, muchos de los cuales padecen enfermedades de base. A través de videos, los transportistas agradecieron el auxilio médico recibido mientras esperan una solución definitiva al conflicto nacional.

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