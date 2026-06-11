Gobierno conforma equipo internacional para investigar droga en madera

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en una conferencia de prensa junto a representantes de la Cámara Forestal de Bolivia, se refirió al caso de la incautación de drogas encontradas en lotes de madera exportada a Chile. Durante su intervención, el titular anunció la formación de un equipo internacional de investigación y verificación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Nos hemos reunido con la cooperación internacional: la Unión Europea, la Policía de España y la DEA de Norteamérica, para formar una comisión que coadyuve a las investigaciones que realizan las fiscalías de Bolivia y Chile sobre el contenido de los lotes incautados”, explicó Oviedo

Otros elementos.

El ministro aclaró que las sustancias encontradas no corresponden únicamente a cocaína, sino que incluyen ketamina, lidocaína y cafeína que la cifra de 108 toneladas reportadas corresponde al total de madera y sustancias combinadas, no a cocaína pura.

Esperan información de Chile

Oviedo enfatizó la necesidad de esperar información oficial de la Fiscalía de Arica, para luego actuar con base en pruebas verificadas y sin afectar la actividad empresarial.

“Queremos que este proceso sea transparente y riguroso, y por eso hemos invitado a actores políticos como el expresidente Jorge Quiroga, Evo Morales y el vicepresidente Edmundo Lara a designar representantes que acompañen este equipo de verificación internacional”.

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