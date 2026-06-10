Tragedia en el Titicaca: cuatro fallecidos en operativo de apoyo al corredor humanitario

Dos efectivos de la Armada Boliviana y dos civiles fallecieron tras un accidente lacustre registrado en el lago Titicaca, en inmediaciones del municipio de Taraco, departamento de La Paz, durante un operativo de patrullaje y apoyo al corredor humanitario instalado por los bloqueos.

La Armada confirmó este miércoles que el hecho ocurrió luego de una operación desarrollada por la Capitanía de Puerto Mayor “Guaqui” en el sector Guaqui–Desaguadero, donde personal naval realizaba tareas de control ante denuncias de presunta pesca ilegal durante la época de veda.

Según el reporte oficial, tras concluir el patrullaje, los efectivos colaboraban en el traslado de ciudadanos afectados por los bloqueos cuando la embarcación enfrentó condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos que dificultaron la navegación y provocaron una situación de emergencia.

Durante las operaciones de búsqueda y rescate fue encontrado con vida el suboficial inicial Cristian Jesús Huanca Cruz. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento del suboficial mayor Rolando Medardo Flores Arias y del suboficial inicial Miguel Ángel Iver Condori Mamani.

La Armada también reportó la muerte de dos personas civiles, cuyas identidades aún no fueron dadas a conocer oficialmente.

Tras el accidente, la institución naval dispuso el inicio de investigaciones administrativas y operativas para determinar las circunstancias y causas que provocaron el siniestro.

En un comunicado, la Armada expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó que los efectivos fallecidos se encontraban cumpliendo labores de servicio y apoyo a la población.

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