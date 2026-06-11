Suspenden audiencia del exgerente de YPFB Logística para este jueves

La expectativa jurídica se concentra en la jornada de mañana jueves, fecha en la que se tiene previsto desarrollar la audiencia cautelar de Eddy Rolando Torrico, gerente de logística de YPFB. Este proceso judicial se dividirá y ejecutará en dos partes distintas, abordando de manera separada los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y de conducta antieconómica.

Avances en la investigación fiscal

La exautoridad fue aprehendida formalmente en el marco de una investigación que lidera el Ministerio Público por el caso de la gasolina desestabilizada.

Al respecto, el fiscal David Tórrez informó: “Se ha tomado conocimiento de actividades del Ministerio Público en la gerencia de logística de YPFB. Se ha dispuesto la aprehensión del mismo, será puesto en conocimiento de la autoridad judicial”.

El avance de este caso busca esclarecer las responsabilidades técnicas y administrativas dentro de la estatal petrolera. Con la presentación del imputado ante el juez mañana jueves, las autoridades judiciales definirán la situación jurídica y las medidas que enfrentará el ejecutivo.

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