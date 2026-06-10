Bono PEPE: Si aún no estás habilitado, esto es lo que puedes hacer según la Gestora

Descubra los pasos necesarios para interactuar con las plataformas virtuales de la Gestora y confirmar su estado en el sistema.
10/06/2026 17:54
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Ante la consulta de los ciudadanos que todavía no han sido beneficiados y necesitan saber sobre su habilitación en el sistema para el acceso al bono, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo respondió de forma oficial que: "la habilitación se realiza de manera progresiva conforme las entidades primarias de información deriven las bases de datos".
Esta aclaración institucional responde a la alta demanda de usuarios que, a pesar de cumplir con los requisitos generales, reportaron demoras para figurar en los padrones digitales de cobro. Las autoridades explicaron que los listados se nutren directamente de los reportes actualizados, por lo que el sistema informático se mantiene en constante actualización.
Mecanismos de verificación digital y contacto directo
La línea corporativa de WhatsApp 67195524 se consolida como el canal principal para recibir asistencia técnica personalizada e individualizada. En esta plataforma de mensajería, un equipo técnico se encarga de revisar los casos particulares de los ciudadanos y verificar el estado de sus trámites de actualización documental.
De forma complementaria, la población mantiene el acceso libre a los dos métodos virtuales y gratuitos para auto-gestionar su consulta en cualquier momento del día:
Cuenta regresiva y facilidades operativas en la banca
El periodo de vigencia para el cobro de saldos acumulados de los rezagados se encuentra en su recta final y culminará de manera impostergable el próximo viernes 19 de junio. Quienes tengan fondos pendientes de cobro de meses anteriores podrán retirar hasta un total de Bs. 450 en una sola transacción simplificada.
Para facilitar la asistencia masiva de la ciudadanía durante esta fase de cierre, las entidades bancarias operan bajo los siguientes criterios:
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