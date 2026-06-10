“No afecta la calificación de riesgo”: ministro Espinoza explica todo lo que se debe saber de la reprogramación de créditos

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, anunció el inicio de un programa integral de reconstrucción económica diseñado para revertir el impacto de las movilizaciones en el país. La autoridad lamentó el estado en que recibieron las finanzas públicas, afirmando de manera categórica que "nos dejaron un desastre económico".

Un salvavidas financiero diseñado caso por caso

La medida central de este paquete consiste en la reprogramación inmediata y no retroactiva de deudas para personas y sectores afectados por las movilizaciones. "Se trabaja en función de cada caso", explicó el ministro, detallando que las soluciones incluirán desde refinanciamientos hasta periodos de gracia diseñados a la medida de cada afectado.

La autoridad enfatizó el beneficio clave de este proceso para la tranquilidad de los usuarios del sistema financiero.

"Durante los 30 días de plazo para completar la documentación necesaria, la deuda no entra en mora, por lo tanto, la calificación de riesgo no es afectada", aseguró Espinoza.

Equilibrio bancario y apoyo estratégico al transporte

El programa no será automático ni obligatorio para la banca, ya que se busca cuidar la estabilidad del sistema mediante una evaluación individualizada junto a la ASFI. Espinoza recordó que "los bancos no tienen ningún incentivo a castigar deudas", pues el verdadero negocio financiero radica en que el crédito siga fluyendo, no en apropiarse de garantías como vehículos o inmuebles.

Finalmente, el ministro anunció la creación de un fondo de garantía de 100 millones de bolivianos destinado exclusivamente a la inversión y capital de operaciones del autotransporte. En este sentido, indicó que la reglamentación estará lista esta semana.

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