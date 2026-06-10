La Sabrosa y la Academia Un1ty cierran la primera noche de Superstars con estilo y sensualidad

La primera noche de La Gran Batalla Superstars llegó a su fin, y el último equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue La Sabrosa junto a la Academia Un1ty, quienes interpretaron “Get Right” de Jennifer López, mezclando ritmo, actitud y carisma.

El jurado valoró la propuesta y dio devoluciones que combinan elogios y recomendaciones:

Elka Meyer destacó la esencia y la sensualidad de la puesta en escena:

“La coreografía tenía mucha onda y estaba coordinada, aunque simple. Recomendaría algunos cursos para caminar e igualar y cuidar las transiciones caminadas”.

Gabriela Zegarra resaltó el esfuerzo del equipo y la actitud de la artista:

“Te tocó un personaje difícil para la primera vez, pero tienes un gran equipo. Sé perseverante y puedes ser una de las favoritas”.

Quimey del Río se mostró entusiasta con el cuerpo de baile y la energía de Sabrosa:

“Muy bien la actitud, métete más en la canción, no tengas miedo. Esta canción es para entregarse, siempre hay nervios, pero si te concentras, estará bien”.

Tito Larenti analizó la estrategia del show:

“La simpleza de hoy la entiendo, es la primera presentación, pero estuvo bastante correcto y fue estratégico para entregar un show adecuado. Hay que ensayar más el lipsync, cuidar la letra y la coordinación con el micrófono”.

Por su parte, La Sabrosa compartió su alegría tras la presentación: “Estoy bastante agradecida, aunque a Tito no le haya gustado, a mí sí me gustó mi outfit y cómo nos movimos en el escenario”.

Con esta interpretación, el público pudo ver la energía y el talento que cada equipo trae a La Gran Batalla Superstars, una competencia que promete muchas emociones, aprendizaje y momentos de diversión frente a las cámaras. Esta primera noche dejó claro que cada participante tiene mucho por mostrar, y que la batalla apenas comienza.

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