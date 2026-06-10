¡Dijo que sí! La romántica propuesta de matrimonio a Yesenia Peredo en Concepción

Yesenia Peredo, está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Durante el fin de semana, la presentadora de Notivisión le dio el 'si' a su novio, Walter Suárez Chávez, en Concepción, tierra natal de su ahora prometido.

La noticia fue compartida por la propia conductora a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías y videos del romántico instante, acompañados de un emotivo mensaje:

“Puro corazón en este momento mágico y bendecido. Jamás me imaginé que me hicieras esta pregunta ante Dios, es hermoso que con quien planees compartir tu vida comparta también lo importante que es Dios para andar en ella”, escribió Peredo.

“Esta noche no hubo brindis pero sí una oración, lágrimas de felicidad, agradecimiento infinito, aplausos de quienes amamos, muchas sonrisas y felicidad deseada para el futuro”, señaló en parte de su mensaje.

La noticia generó numerosas felicitaciones de colegas, amigos y seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la reconocida figura de Red Uno.

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