Atención padres: Educación explica cómo procederán los colegios en esta semana de frío

Las autoridades educativas han definido las acciones inmediatas para proteger a los estudiantes ante el descenso abrupto de las temperaturas en la región. El Director Departamental de Educación, Nelson Alcócer, explicó que se ha emitido un instructivo específico para que los centros escolares apliquen márgenes de flexibilidad durante estos días.

"Primero es precautelar la salud, por lo tanto, hay una tolerancia; en esta semana hay una tolerancia de ingreso de acuerdo a su contexto", afirmó la autoridad. Las escuelas de la capital y las zonas periféricas deberán adecuar sus actividades cotidianas sin perjudicar el avance académico de los alumnos.

Tolerancia estricta en el uso de uniformes y abrigos

Una de las medidas más importantes para la tranquilidad de los hogares radica en la vestimenta permitida para asistir a las labores escolares. Queda estrictamente prohibido obligar a los estudiantes a vestir exclusivamente los colores institucionales del colegio si estos no son suficientes contra el clima.

Alcócer enfatizó la flexibilidad absoluta al señalar que habrá "tolerancia en el uso del uniforme, no se puede obligar porque hace frío, cualquier chamarra, cualquier abrigo, cualquier color".

La prioridad del sistema educativo se centrará en el bienestar físico de los menores antes que en las formalidades estéticas visuales.

Horario de invierno y vacaciones diferenciadas por regiones

El comportamiento climático variable postergará la aplicación del horario de invierno regular en la ciudad capital, donde se prevé una mejora en los próximos días. Sin embargo, los distritos provinciales que registren temperaturas extremas están autorizados a modificar sus horarios de ingreso de manera anticipada.

"No descartamos que las primeras semanas de junio yo creo que sí se va a aplicar el horario de invierno, y luego de manera progresiva lo vamos a hacer con el descanso pedagógico", concluyó Alcócer.

Las decisiones sobre las vacaciones de dos semanas se regionalizarán debido a que el factor meteorológico es sumamente dinámico en todo el territorio.

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