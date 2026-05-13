"Lo importante no es llegar, sino trascender": Paola Aguirre es la primera mujer en liderar la Vicegobernación cruceña

Jessica Paola Aguirre Melgar ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que asume la vicegobernación de Santa Cruz en toda su vida institucional. Aunque nació en Tarija, su identidad se forjó en el barrio Guaracachi desde sus primeros días de vida y se consolidó con una brillante carrera en Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Su vocación de servicio se manifestó inicialmente en la enseñanza, donde destacó como docente tanto en instituciones públicas como en el sector privado. En el año 2021, decidió llevar su compromiso al ámbito legislativo como asambleísta departamental, posicionándose como una férrea defensora de los intereses regionales.

Tras su alianza estratégica con Tuto Quiroga y la Alianza Libre, Aguirre fue elegida compañera de fórmula de Juan Pablo Velasco en las elecciones de 2025. Este triunfo electoral la consagra hoy como una figura pionera que rompe techos de cristal en la administración política del departamento cruceño.

El compromiso de dejar un legado

“Para mí es un verdadero honor y privilegio el poder ostentar este título de ser la primera vicegobernadora mujer de la historia del departamento de Santa Cruz”, afirmó la autoridad. Ella sostiene que su motor es su hija Flavia y asegura con determinación que, al final del camino, la verdad siempre triunfa.

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