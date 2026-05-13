Cainco: “Ya no hay motivos para seguir bloqueando el país”

El presidente de la Cainco Jean Pierre Antelo, manifestó su solidaridad con los departamentos afectados por los bloqueos, señalando que estas acciones están impidiendo el traslado de alimentos y oxígeno hacia hospitales, situación que según indicó pone en riesgo la vida de la población.
13/05/2026 15:58
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El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó este miércoles que “ya no hay motivos para seguir bloqueando el país” y expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que generan las medidas de presión en distintas regiones de Bolivia.
El empresario manifestó su solidaridad con los departamentos afectados por los bloqueos, señalando que estas acciones están impidiendo el traslado de alimentos y oxígeno hacia hospitales, situación que según indicó pone en riesgo la vida de la población.
El presidente de Cainco aseguró que los bloqueos forman parte de una “herencia política” que durante años restringió la transitabilidad y frenó el desarrollo económico del país. Asimismo, lamentó que productores y empresarios enfrenten dificultades para comercializar productos bolivianos y acceder a mercados.
Antelo también señaló que las pérdidas no solo son económicas, sino que reflejan “20 años de malas prácticas” vinculadas a medidas de presión por motivos políticos.
En ese contexto, pidió que las demandas y debates sean trasladados a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mediante diputados y senadores, en lugar de afectar a la ciudadanía con bloqueos.
“Hoy deben dar paso a este bloqueo, que lo único que le está haciendo daño es al ciudadano, al empresario, al emprendedor y al futuro y al desarrollo del país”, concluyó.
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