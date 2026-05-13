Cainco: “Ya no hay motivos para seguir bloqueando el país”

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó este miércoles que “ya no hay motivos para seguir bloqueando el país” y expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que generan las medidas de presión en distintas regiones de Bolivia.

El empresario manifestó su solidaridad con los departamentos afectados por los bloqueos, señalando que estas acciones están impidiendo el traslado de alimentos y oxígeno hacia hospitales, situación que según indicó pone en riesgo la vida de la población.

“Quiero expresar mi solidaridad con los departamentos que están siendo afectados hoy día por la falta de alimentos, de oxígeno para los hospitales. Creo que lo principal está en las vidas humanas”, sostuvo Antelo.

El presidente de Cainco aseguró que los bloqueos forman parte de una “herencia política” que durante años restringió la transitabilidad y frenó el desarrollo económico del país. Asimismo, lamentó que productores y empresarios enfrenten dificultades para comercializar productos bolivianos y acceder a mercados.

“Hoy es el resultado de unos cuantos que quieren hacer política poniendo piedras y trancas al país y al desarrollo que hoy necesita Bolivia”, afirmó.

Antelo también señaló que las pérdidas no solo son económicas, sino que reflejan “20 años de malas prácticas” vinculadas a medidas de presión por motivos políticos.

En ese contexto, pidió que las demandas y debates sean trasladados a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mediante diputados y senadores, en lugar de afectar a la ciudadanía con bloqueos.

“Hoy deben dar paso a este bloqueo, que lo único que le está haciendo daño es al ciudadano, al empresario, al emprendedor y al futuro y al desarrollo del país”, concluyó.

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