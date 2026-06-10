¡Arrancó la acción! Sebastián Moreno y la Academia YDC abren La Gran Batalla Superstars

La primera noche de competencia en La Gran Batalla Superstars comenzó con toda la energía. El público vibró mientras Sebastián Moreno y la Academia YDC subían al escenario para interpretar el tema “Que ironía” de Rodrigo “El Potro”.

El jurado no tardó en dar su veredicto y los comentarios fueron una mezcla de elogios y recomendaciones para crecer en la competencia:

Tito Larenti destacó el nerviosismo de ser los primeros en presentarse y aconsejó trabajar la sincronización y los giros:

“Para la academia, mucha mirada al piso; hay que trabajar mucho con los chicos, sobre todo con los varones, los tempos, brazos, los giros… se entiende que es la primera vez, pero hay que trabajar”.

Gabriela Zegarra felicitó al equipo y los animó a disfrutar la experiencia:

“La primera vez es difícil, tienen que trabajar en la seguridad, pero lo más importante es disfrutar”.

Quimey del Río recomendó canalizar mejor el personaje de Sebastián:

“Vi que agregaste algunos movimientos, pero hay que canalizar más tu picardía”.

Elka Meyer valoró el movimiento de todo el escenario y dio consejos de técnica:

“Entiendo que lo hicieron tipo concierto y eso está muy bien… pero hay que limpiar los brazos y enfocarse en las historias de cada personaje; Sebastián, estudia un poco más tu personaje y el lipsync”.

Por su parte, Sebastián Moreno celebró la experiencia y la retroalimentación:

“Me sentí muy bien, y me siento mejor escuchando al jurado. La letra estaba, pero yo no llegaba. Agradezco los consejos; es sano y vamos a seguir mejorando en cada oportunidad, a pasarla bien y, ¿por qué no?, a ganar”.

Esta primera jornada promete muchas sorpresas y deja en claro que cada presentación será una mezcla de talento, estrategia y carisma, con el público observando de cerca cada detalle. La Gran Batalla Superstars sigue consolidándose como el show que transforma cada noche en un espectáculo imperdible.

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