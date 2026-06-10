Alejandro Pinedo y la Academia Suri deslumbran con Bruno Mars en La Gran Batalla Superstars

La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars, y en la segunda noche de presentaciones, Alejandro Pinedo acompañado de la Academia Suri, se adueñó del escenario con la canción “Die with a Smile” de Bruno Mars, llenando de energía y color la producción boliviana.

El jurado destacó tanto aciertos como aspectos a mejorar:

Quimey del Río elogió la propuesta del cuerpo de baile y el lipsync de Alejandro:

“Me gustaron las expresiones del personaje y el lipsync, pero faltó que pareciera tocar realmente la guitarra, hay que cuidar tiempo y movimiento”.

Elka Meyer resaltó la pronunciación y el aprovechamiento del escenario:

“Usaron todo el espacio y fue muy buena interpretación, aunque hay detalles en las líneas que se pueden pulir”.

Tito Larenti fue más crítico, aunque reconoció momentos destacados:

“El corazón del final me encantó, Ale. Tu lipsync estuvo muy bien. Pero en general, hay mucho trabajo por hacer, afinen los movimientos, que todos se muevan al mismo ritmo”.

Gabriela Zegarra celebró la presencia de Alejandro en el escenario:

“El lipsync fue notable, la primera vez siempre es un desafío, me gustó tu imponente presencia, solo falta seguir buscando el personaje y fortalecer al equipo”.

Por su parte, Alejandro Pinedo se mostró emocionado y con ganas de mejorar: “Estoy muy inspirado con esta canción y feliz de haber interpretado en inglés. Vamos a trabajar más en todo, es algo nuevo, pero vamos a mejorar”.

Esta noche, el público pudo disfrutar de un espectáculo que combina talento, energía y carisma, y deja claro que cada participante tiene mucho por mostrar en La Gran Batalla Superstars. La competencia apenas comienza, y cada presentación promete más emociones y desafíos.

Mira la programación en Red Uno Play