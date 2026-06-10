La cuenta regresiva terminó: esta noche arranca en vivo La Gran Batalla Superstars por Red Uno y promete ser un espectáculo que nadie querrá perderse.

Tres nombres destacados estarán en el escenario desde el primer minuto:

Alejandro Pinedo , conocido por su energía y carisma que siempre conquista al público.

, conocido por su energía y carisma que siempre conquista al público. Sebastián Moreno , listo para sorprender con un estilo que mezcla talento y estrategia.

, listo para sorprender con un estilo que mezcla talento y estrategia. La Sabrosa, preparada para encender la competencia con ritmo, presencia y pasión.

Cada presentación combinará talento, carisma y producción boliviana de primer nivel, con escenografía, iluminación y sonido diseñados para que el público viva cada detalle como nunca antes. Además, los participantes tendrán que demostrar que no solo pueden entretener, sino también ganarse el corazón de los jueces y del público.

No te pierdas ni un segundo de la acción: La Gran Batalla Superstars se transmite esta noche a las 20:30 por Red Uno. Prepárate para la música, el espectáculo y la tensión de la competencia.

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