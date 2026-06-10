Los sectores civiles movilizados confirmaron la aplicación de un cuarto intermedio en el bloqueo del municipio de San Julián durante la madrugada de este miércoles. La apertura temporal de la carretera se ejecutará desde las 04:00 hasta las 08:00 de la mañana, permitiendo el despeje de la ruta tras 27 días de bloqueo.

Descongestión de camiones y cisternas varadas

Esta pausa logística busca viabilizar la circulación de los motorizados que se encuentran completamente varados en ambos sentidos de la carretera desde hace varias jornadas. Se conoce que ahí se encuentran camiones cisterna que transportan combustible importado desde Brasil y en el transporte pesado hay camiones cargados con alimentos e insumos agrícolas como soya, sorgo y maíz.

La determinación social de flexibilizar la medida surge paradójicamente tras el fracaso de una reunión clave que debía instalarse en los predios de Emapa, dentro del municipio vecino de Cuatro Cañadas. Se conoce extraoficialmente que al encuentro para mitigar el conflicto no asistieron las autoridades que debían conformar la mesa de negociación.

Las posibilidades de transitabilidad en la zona se encuentran totalmente anuladas debido a que los caminos alternos también quedaron bloqueados tras los severos incidentes registrados el fin de semana, con el intento de desbloqueo por parte de la Policía. Ante este panorama de alta hostilidad, el alcalde de San Julián se vio obligado a ponerse a buen recaudo y se confirmó su traslado de emergencia a la capital cruceña por razones de seguridad.

Antecedentes de extrema violencia

La región se mantiene bajo una tensa calma luego de que los manifestantes repelieran presuntamente con armas de fuego largas, piedras y quema de pastizales el último intento de desbloqueo gubernamental. Esta cadena de enfrentamientos forzó el repliegue de las fuerzas combinadas bajo la protección de la UTOP y dejó un saldo de cuatro policías heridos que debieron ser evacuados en helicóptero hacia los nosocomios capitalinos.

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