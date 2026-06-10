Cochabamba: Operativos policiales evitan desabastecimiento de alimentos

El coronel Alejandro Basto, comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, informó que, pese a la existencia de múltiples bloqueos en la región, la ciudad mantiene una relativa normalidad gracias a la acción conjunta de la policía y el Ejército.

Entre los puntos estratégicos monitoreados se encuentran Parotani y el puente Huayllani, donde se han registrado intentos de bloqueos con dinamita. Según Basto, en los operativos recientes se detuvo a más de 70 personas y se incautaron más de 200.000 bolivianos, dinamita y otros elementos peligrosos.

“Hemos tomado la delantera y anticipado los bloqueos. Nuestra prioridad es proteger a la población y garantizar el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad”, señaló el coronel.

Operativos sin civiles

El comandante destacó que los operativos se realizan sin involucrar civiles, con estrategias planificadas en coordinación con el alto mando policial y la séptima división del Ejército, con la finalidad de evitar bajas y garantizar la seguridad de todos.

“No queremos enfrentamientos. La policía no es enemiga de la población; apelamos a la voluntad de las personas para que depongan actitudes que debilitan la convivencia”, indicó Basto.

Carretera hacía el Trópico

El coronel aseguró que, pese a los bloqueos hacia el Trópico de Cochabamba, la coordinación diaria permite desbloquear rutas críticas y mantener la conectividad con otras regiones, evitando que la ciudad quede aislada.

“Hemos logrado desbloquear varios puntos estratégicos y seguimos trabajando para garantizar que Cochabamba respire tranquilidad y que los ciudadanos puedan acceder a la canasta familiar con normalidad”, concluyó.

Los operativos continúan durante toda la semana, reforzando la presencia policial en rutas estratégicas y puntos de conflicto, mientras se busca prevenir la radicalización de las protestas y asegurar la paz en el departamento.

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