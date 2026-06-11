Cochabamba se levanta contra los bloqueos: Multitudinario cabildo y reunión cívica de emergencia exigen liberar las carreteras

En una jornada marcada por la indignación colectiva y la urgencia institucional, la ciudadanía y las fuerzas vivas de Cochabamba se movilizaron la noche de este miércoles para exigir el fin de los bloqueos de carreteras que mantienen al país en una situación de asfixia económica extrema.

Mientras decenas de personas se concentraban en un cabildo sobre la Avenida Beijing, la dirigencia del Comité Cívico de Cochabamba se declaraba en reunión de emergencia para determinar las acciones a seguir ante un conflicto que ya cumple 41 días a nivel nacional.

Un clamor multisectorial en la Avenida Beijing

El cabildo, convocado por el Comité Multisectorial, congregó a ciudadanos que llegaron con banderas blancas y la tricolor boliviana. El acto arrancó con la entonación del Himno Nacional, dando paso a los discursos de los representantes de los sectores productivos más golpeados por la medida de presión.

La actividad estuvo encabezada por el sector gremial, pero contó con el respaldo militante de un bloque productivo heterogéneo:

Sector Agropecuario: Productores lecheros, además de pequeños, medianos y grandes avicultores y porcinocultores.

Sector Empresarial y Comercial: Representantes de la empresa privada, el sector de la autoventa y otros rubros afectados.

Pérdidas millonarias: De acuerdo con los portavoces de los sectores en protesta, el perjuicio económico ya supera los 35 millones de bolivianos tras 41 días de bloqueos nacionales, de los cuales 23 días han dejado a Cochabamba completamente aislada del resto del país por vía terrestre.

El Comité Cívico analiza medidas ante la escalada de violencia

En paralelo al cabildo, la sede del Comité Cívico de Cochabamba se convirtió en el escenario de una reunión de emergencia de su directiva. El encuentro se instaló con el trasfondo de una jornada especialmente violenta registrada este miércoles en la ciudad de La Paz.

Los cívicos evalúan el panorama de un departamento cuyos eslabones productivos se encuentran al borde del colapso. Tras más de 40 días de interrupciones viales, la afectación es generalizada y el perjuicio golpea a toda la cadena productiva nacional, arrastrando a varios sectores y pequeños productores formalmente a la quiebra.

Exigencia unánime: Intervención gubernamental inmediata

Tanto el cabildo de la Avenida Beijing como la reunión del Comité Cívico coincidieron en un veredicto unánime: el gobierno central debe tomar acciones inmediatas para liberar las rutas del país.

Los manifestantes y líderes regionales exigen garantías constitucionales para que el sector del transporte pueda ingresar al departamento, abastecer a la población y permitir que los trabajadores retornen a sus actividades normales. Las próximas horas serán decisivas, ya que el Comité Cívico anunciará las determinaciones adoptadas ante esta crisis.

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