Cuatro miembros de una familia paraguaya mueren en un brutal accidente tras viajar para despedir a un pariente enfermo

Lo que comenzó como un viaje de profundo significado familiar terminó en una catástrofe que conmociona a las comunidades de Paraguay y Argentina. Cuatro integrantes de una familia de origen paraguayo perdieron la vida de forma instantánea el pasado lunes en un violento accidente de tránsito en la Ruta Nacional 12, una de las carreteras más transitadas del país y vía clave para el comercio del Mercosur.

El grupo familiar, que residía desde hacía años en la periferia de Buenos Aires (zona conocida localmente como el conurbano bonaerense), había viajado el fin de semana a Paraguay. El motivo del viaje fue visitar y despedirse del padre de los hermanos de la familia, quien se encuentra bajo un cuadro de salud muy grave. Al emprender el viaje de regreso hacia Argentina, la tragedia los alcanzó bajo una intensa lluvia.

Cuatro miembros de una familia paraguaya mueren en un brutal accidente. Foto: El Once.

La mecánica del accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 horas en el kilómetro 98 de la ruta, en una zona de islas cercana al complejo de puentes Zárate-Brazo Largo (unos 80 kilómetros al norte de la capital argentina). Este tramo de la autopista es de doble sentido, pero carece de una barrera central de hormigón, contando apenas con un estrecho separador de pasto de un metro de ancho.

Según las investigaciones preliminares de las autoridades locales:

Pérdida de control: Una camioneta Nissan X-Trail, en la que viajaban dos personas, derrapó sobre el asfalto mojado debido a la fuerte lluvia y cruzó al carril contrario.

Impacto frontal: La camioneta chocó de frente contra el automóvil de la familia, un Renault Sandero gris, el cual quedó completamente destruido y montado sobre la valla de protección lateral ( guardarrail ).

Tercer vehículo: Un tercer rodado se vio involucrado al recibir un impacto secundario en la parte trasera.

Víctimas e identidad de la familia

Los fallecidos provienen originalmente de la localidad de Natalio (Departamento de Itapúa, Paraguay), pero se habían asentado en Buenos Aires, donde los adultos trabajaban en el sector de la construcción. Las víctimas fatales fueron identificadas como:

Marcelino Sánchez Pereira (42 años)

César Sánchez Pereira (33 años)

Rosalía Pereira Cáceres (67 años), madre de ambos hermanos.

Nicolás Sánchez Torres (3 años), hijo de César.

La única sobreviviente del vehículo familiar es Mari Carmen Torres (30 años), de origen paraguayo (natal de Areguá) y madre del pequeño fallecido. La mujer, quien además ha sido voluntaria de la Cruz Roja, se encuentra ingresada en terapia intensiva en el Hospital Virgen del Carmen de la localidad de Zárate. Su estado es delicado pero estable, y según allegados, "está luchando por su vida".

Por su parte, los dos ocupantes de la camioneta que provocó el accidente sufrieron heridas y también fueron hospitalizados.

Muestras de dolor y duelo institucional

La tragedia provocó profundas muestras de pesar en los dos países. El colegio al que asistía el pequeño Nicolás, ubicado en la localidad bonaerense de Bernal, suspendió totalmente sus clases este miércoles en señal de duelo institucional.

Asimismo, la comunidad de inmigrantes paraguayos en Argentina se congregó en una emotiva misa en la capilla Virgen del Milagro de Caacupé, en la localidad de Ciudad Evita, para orar por las víctimas. A través de las redes sociales, familiares y allegados han iniciado campañas de recaudación de fondos para poder costear los gastos de los sepelios de los cuatro fallecidos.

La investigación judicial del caso ha quedado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de la ciudad de Campana, que busca determinar las responsabilidades penales del trágico suceso.

Con datos de Clarín e Infobae.

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