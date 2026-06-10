Hollywood está de luto: murió un actor de “El Padrino III”, tras semanas en coma

El mundo del cine despide a Anthony Guidera, actor conocido por sus apariciones en importantes producciones de Hollywood como El Padrino III, Species, La Roca y Armageddon. El artista falleció a los 65 años luego de enfrentar una complicada situación de salud que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas.

La noticia fue confirmada por su esposa, quien reveló que Guidera permanecía internado desde el pasado 11 de mayo tras sufrir un paro cardíaco repentino que lo dejó en coma y conectado a un respirador artificial.

Una dura batalla por su vida

Según relató su familia, el actor nunca logró recuperarse completamente del grave episodio cardíaco. Ante la falta de mejoría y respetando su voluntad, los médicos retiraron el soporte vital para que pudiera regresar a su hogar y pasar allí sus últimos momentos.

Guidera falleció en la sala de estar de su residencia en el sur de California, acompañado por sus seres queridos.

Hasta el momento, los especialistas no lograron determinar con exactitud qué provocó el problema cardíaco que terminó causando su muerte.

De las pasarelas a Hollywood

Antes de convertirse en actor, Anthony Guidera desarrolló una exitosa carrera como modelo internacional. Durante los años 80 trabajó en numerosas campañas publicitarias y recorrió distintos países de Europa, especialmente Francia, donde comenzó a abrirse camino en el mundo del espectáculo.

Su vida cambió cuando participó en una audición para la tercera entrega de una de las sagas más emblemáticas de la historia del cine.

El papel que lanzó su carrera

En 1990 consiguió un papel en la película The Godfather Part III, dirigida por Francis Ford Coppola. Allí interpretó a un guardaespaldas llamado Anthony, personaje que le permitió dar el salto definitivo a la industria cinematográfica.

Posteriormente participó en la película de ciencia ficción Species, donde interpretó a Robbie y alcanzó una gran popularidad. Su actuación le permitió compartir un reconocimiento en los MTV Movie Awards junto a la actriz Natasha Henstridge.

Una trayectoria llena de producciones exitosas

A lo largo de su carrera también formó parte de películas como The Rock, The Postman y Armageddon.

Además, tuvo participaciones en reconocidas series de televisión como Baywatch, ER, Nash Bridges, Angel y Star Trek: Deep Space Nine.

Su última aparición en la pantalla fue en 2005, cuando protagonizó una producción independiente junto al actor Michael Madsen.

Un legado que queda en el cine

Aunque nunca fue una estrella mediática de primera línea, Anthony Guidera construyó una sólida trayectoria en Hollywood y dejó su huella en algunas de las producciones más populares de las décadas de 1990 y 2000.

Hoy, colegas, familiares y seguidores recuerdan a un actor que logró abrirse camino desde el modelaje internacional hasta compartir pantalla con algunas de las figuras más importantes del cine estadounidense.

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