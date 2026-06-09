Una emergencia médica común terminó en una masacre que expone la crudeza de la guerra del narcotráfico en México. Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, una adolescente de 14 años y destacada deportista con discapacidad, fue asesinada a tiros junto a su tío cuando se trasladaban de urgencia a un hospital tras sufrir la picadura de un alacrán.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 8 de junio en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa, una región portuaria y agrícola sumida en una feroz disputa territorial entre facciones rivales del crimen organizado.

Una carrera contra el tiempo interrumpida por las balas

Debido a la gravedad de la picadura del arácnido, Grecia requería con urgencia un antídoto. Ante la emergencia, su tío, Arturo Ramiro Quintero (40 años), y la esposa de este, Yessica Siboney, subieron a la menor a una motocicleta para llevarla al hospital más cercano. La localidad se encontraba completamente a oscuras tras un apagón provocado por un ataque previo con drones de los grupos delictivos.

Al pasar frente a una estación de servicio de combustible, el trayecto de la familia fue interrumpido de forma brutal. Aunque en un inicio las autoridades locales sugirieron que civiles inocentes habían quedado atrapados en un "fuego cruzado", los videos de las cámaras de seguridad desmintieron la versión oficial revelando una ejecución directa.

Las imágenes captadas muestran cómo hombres fuertemente armados abrieron fuego contra los tres ocupantes de la motocicleta. Tras caer al suelo, uno de los vehículos de los atacantes regresó y los sicarios dispararon al menos 25 veces más contra los cuerpos indefensos.

Grecia y su tío Arturo fallecieron en el acto debido a los múltiples impactos de proyectiles de alto poder.

Súplicas en la oscuridad

Yessica Siboney, la tía de la menor, sobrevivió milagrosamente al ataque, aunque con heridas de extrema gravedad en sus extremidades. Mientras yacía ensangrentada en el suelo junto a los cadáveres de sus familiares, los testigos locales grabaron el desgarrador momento en que suplicaba por asistencia médica:

"No me dejen morir, tengo un bebé chiquito en casa que depende de mí", repetía la mujer antes de ser trasladada a un centro de salud, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Conmoción por la identidad de las víctimas

La tragedia generó una profunda indignación social en el país debido a que las víctimas eran figuras activas de la comunidad. Grecia Guadalupe era una reconocida paratleta regional que había obtenido el cuarto lugar a nivel estatal en lanzamiento de disco y bala dentro del deporte adaptado. Por su parte, su tío Arturo era un destacado jugador de béisbol local y empleado del Instituto Municipal del Deporte.

El estado de Sinaloa atraviesa una de sus peores crisis de seguridad debido a una guerra interna entre las facciones criminales conocidas como "Los Chapitos" (hijos del encarcelado capo Joaquín "El Chapo" Guzmán) y "La Mayiza". Este conflicto ha dejado miles de homicidios, extorsiones y el despliegue de armamento militarizado, como explosivos lanzados desde drones.

Pese a que el Gobierno mexicano ordenó recientemente el envío de 500 efectivos adicionales del Ejército a la zona para contener la ola de violencia, los habitantes denuncian una desprotección total. Hasta el momento, la Fiscalía estatal ha abierto una investigación catalogando el hecho como homicidio doloso y feminicidio, pero no se reporta ningún detenido por el crimen.

Con datos de El Heraldo de México, El Universal y Milenio.

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