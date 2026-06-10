Un estremecedor caso ocurrido en Estados Unidos ha generado conmoción luego de que una madre fuera acusada de intentar asesinar a sus tres hijos pequeños mediante intoxicación con monóxido de carbono.

La mujer, identificada como Chardonnay Marie Benavidez, de 32 años, fue detenida en la ciudad de Keizer, estado de Oregón, tras admitir ante las autoridades que intentó quitarles la vida a sus hijos y luego suicidarse.

El hecho ocurrió la noche del 6 de junio, cuando Benavidez llamó al servicio de emergencias 911 y alertó que sus hijos estaban perdiendo y recuperando la conciencia. Durante la comunicación, confesó que había intentado matarlos utilizando gases tóxicos provenientes del escape de un vehículo.

Según informó la Policía de Keizer, la mujer investigó previamente métodos para acabar con sus vidas y decidió utilizar monóxido de carbono. Para ello, llevó a sus hijos —un niño de 4 años y dos mellizos de 2 años— al garaje de la vivienda y conectó un tubo desde el caño de escape del automóvil hacia el interior del vehículo.

De acuerdo con la investigación, los menores permanecieron aproximadamente 20 minutos dentro del auto con el motor encendido, hasta que comenzaron a presentar signos de intoxicación y pérdida de conciencia.

Las autoridades señalaron que la mujer se arrepintió de sus actos, trasladó a los niños al interior de la vivienda y pidió ayuda. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron tanto a la madre como a los menores afectados por la inhalación de monóxido de carbono.

Todos fueron trasladados de urgencia a un hospital local, donde recibieron atención médica especializada. Afortunadamente, los tres niños lograron recuperarse y posteriormente fueron dados de alta.

Durante la inspección del garaje, los bomberos encontraron altos niveles de gases tóxicos, por lo que debieron utilizar equipos especiales para ventilar el área antes de ingresar. En el lugar hallaron el vehículo con el sistema improvisado que habría sido utilizado en el presunto intento de asesinato.

La investigación también reveló que la mujer les dijo a sus hijos que tendrían una "pijamada en el auto" antes de ejecutar el plan. Además, las autoridades encontraron un arma de fuego dentro del vehículo.

Según la Fiscalía, Benavidez confesó que, si el monóxido no lograba acabar con su vida, planeaba utilizar el arma para suicidarse.

Tras recibir atención médica, los menores fueron entregados a su padre, Antonio Benavidez, quien expresó su conmoción por lo ocurrido. El hombre relató que acudió desesperadamente al hospital para conocer el estado de sus hijos y aseguró que nunca imaginó una situación de esta magnitud.

Actualmente, Chardonnay Marie Benavidez permanece detenida sin derecho a fianza y enfrenta tres cargos por intento de asesinato en primer grado y otros tres cargos por asalto en primer grado. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el caso.

Con información de TN.

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