Del escenario al Vaticano: Bad Bunny se reunió en privado con el papa León XIV

Uno de los encuentros más inesperados del año reunió a dos figuras que mueven multitudes en distintos escenarios: el papa León XIV y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

El pontífice recibió al artista y a varios miembros de su familia en una audiencia privada realizada en Madrid, según confirmó el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

Aunque la reunión se desarrolló lejos de las cámaras y hasta el momento no se difundieron fotografías ni videos, la noticia rápidamente se volvió viral y despertó la curiosidad de millones de seguidores alrededor del mundo.

Un encuentro reservado y sin cámaras

De acuerdo con la información proporcionada por el Vaticano, la reunión se produjo al finalizar un multitudinario acto que congregó a cerca de 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid.

Tras la actividad, el pontífice recibió en privado a Bad Bunny, quien actualmente se encuentra en España cumpliendo una serie de presentaciones como parte de su gira internacional.

El encuentro se desarrolló de manera reservada y, por ahora, no existen registros audiovisuales difundidos públicamente.

Bad Bunny se reunió en privado con el papa León XIV. Foto EFE

Una coincidencia que terminó haciéndose realidad

Días antes del encuentro, durante el vuelo que trasladó al Papa desde Roma hacia Madrid, varios periodistas le consultaron sobre la posibilidad de conocer al artista puertorriqueño.

En aquel momento, Papa León XIV explicó que ambos tenían agendas muy ocupadas y no estaba seguro de que pudiera concretarse la reunión.

Incluso respondió con humor a una pregunta sobre qué elegirían los jóvenes entre asistir a un concierto de Bad Bunny o ver al Papa.

"Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero también habrá algunos que hayan venido a ver al Papa, y eso dice mucho", comentó el pontífice.

La relación de Bad Bunny con la fe

Aunque Bad Bunny no suele definirse como una persona practicante, en diversas entrevistas ha contado que creció en una familia profundamente católica en Puerto Rico.

El artista ha mencionado en varias ocasiones que la religión formó parte de su infancia y de su entorno familiar, aunque con el paso de los años tomó su propio camino personal y espiritual.

Un encuentro que da la vuelta al mundo

La reunión entre una de las mayores figuras de la música urbana y el líder de la Iglesia Católica ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos destacan el simbolismo del acercamiento entre la Iglesia y referentes de la cultura popular contemporánea, otros se preguntan qué temas pudieron abordar durante la conversación privada.

Por ahora, el contenido del encuentro permanece bajo reserva, pero la imagen de Bad Bunny y el papa León XIV compartiendo un momento lejos de los reflectores ya se perfila como una de las historias más comentadas de la semana.

Con información de EFE.

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