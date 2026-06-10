Impactante video: bebé arrastrado sobre el capot tras brutal atropello en Brasil

Momentos de extrema tensión se vivieron en Campina Grande, Brasil, cuando una familia fue embestida por un automóvil en plena senda peatonal y un bebé terminó atrapado sobre el capot del vehículo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes rápidamente se viralizaron, generando conmoción en redes sociales.

El video muestra a los cuatro integrantes de la familia cruzando la calle cuando la conductora, que aparentemente ignoró el semáforo, impacta de lleno contra ellos. La fuerza del choque proyectó al bebé, que iba en brazos de su madre, sobre el capot, mientras la automovilista continuaba avanzando varios metros antes de detenerse.

Los medios locales informaron que la madre sufrió fractura en una pierna y que el pequeño fue trasladado de urgencia a un hospital especializado en emergencias y traumatología. Afortunadamente, ambos sobrevivieron al siniestro.

La conductora fue localizada y detenida pocas horas después. Durante la investigación, admitió haber consumido alcohol antes del accidente, un dato que forma parte de la causa judicial abierta en su contra. Aunque la acusada recuperó la libertad tras el pago de una fianza de 13.000 reales, el hecho provocó fuertes cuestionamientos y rechazo público.

La Policía Civil de Paraíba confirmó que se inició una investigación para determinar las responsabilidades penales y que la causa continuará su curso en los tribunales.

Mientras tanto, el video del accidente vuelve a poner el foco en la importancia de respetar las normas de tránsito, la prevención de accidentes y los riesgos del consumo de alcohol al volante. Las imágenes estremecen por su crudeza y recuerdan que un segundo de imprudencia puede cambiar vidas para siempre.

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