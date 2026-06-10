Cámara Forestal de Bolivia pide que se realice un peritaje internacional tras las incautaciones realizadas en Chile

El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia solicita esclarecer responsabilidades y proteger al sector forestal, que genera 200.000 empleos directos e indirectos.

Durante una conferencia de prensa, Pedro Colanzi, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, solicitó al gobierno, a través del ministro Marco Antonio Oviedo, la realización de un peritaje internacional sobre la incautación de más de 100 toneladas de droga en madera exportada a Chile.

“Nos hemos apersonado ante el ministro para pedir que se haga un peritaje internacional de lo que está pasando en Chile. La sorpresa fue que nos enteramos por medios de prensa y no por canales oficiales. Este peritaje debe identificar a los verdaderos culpables, que deben ser sancionados con toda la rigurosidad de la ley”, señaló Colanzi.

Empleos en riesgo

El dirigente destacó que el sector forestal boliviano representa más de 200.000 empleos directos e indirectos, mueve cerca de 700 millones de dólares y comprende alrededor de 10.000 unidades productivas. Además, resaltó que Bolivia ha sido reconocida internacionalmente por el manejo sostenible de sus bosques tropicales.

“La forma poco prolija de manejar este hecho afecta de manera difícilmente reversible a nuestro sector, que siempre ha contribuido significativamente al país. Por ello solicitamos que se llegue al fondo del asunto”, agregó Colanzi.

Nuevos métodos

El presidente de la Cámara Forestal advirtió que la magnitud del hallazgo de drogas y los posibles nuevos métodos utilizados por el narcotráfico requieren una investigación profunda para evitar daños a la industria y a los puestos de trabajo asociados.

“Queremos conocer la verdad y garantizar que los responsables rindan cuentas, protegiendo así a los trabajadores y la economía del sector forestal”, concluyó Colanzi.

La solicitud busca asegurar que la investigación sea transparente, objetiva y con alcance internacional, evitando que la reputación del sector forestal boliviano se vea comprometida y garantizando que cualquier irregularidad sea sancionada conforme a la ley.

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