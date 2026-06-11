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Pando: Fiscalía recolecta indicios tras allanamiento por caso narcomadera

El Fiscal Departamental, Freddy Durán, dirigió la operación para recolectar indicios sobre el cargamento de madera con drogas incautado en Chile.

Red Uno de Bolivia

10/06/2026 20:33

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Foto: Aserraderos intervenidos en Pando
Pando

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El Fiscal Departamental de Pando, Freddy Durán Montero, informó que, en el marco de la investigación del hallazgo de sustancias controladas en madera exportada a Chile, se realizaron allanamientos en dos aserraderos ubicados en Cobija y Porvenir. La acción fue ejecutada junto a un equipo de fiscales y personal de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico (Felcc).

“Se abrió la investigación por el denominado Caso Narcomadera, reportado por autoridades chilenas. Por ello procedimos a allanar dos aserraderos con el fin de colectar indicios y dar con los autores del delito”, explicó Durán.

Se intervino talleres

Durante la intervención, los fiscales verificaron oficinas administrativas, talleres mecánicos destinados al mantenimiento de maquinaria pesada y las áreas de corte y preparación de madera para su venta, con el objetivo de esclarecer cómo se habría adulterado el producto para transportar sustancias ilícitas.

La autoridad aseguró que los allanamientos forman parte de un proceso meticuloso y coordinado, que busca establecer responsabilidades legales y proteger la transparencia en la producción y comercialización de madera en el departamento de Pando.

“Este trabajo permitirá recolectar evidencia sólida y fortalecer la investigación en curso, garantizando que los responsables sean sancionados conforme a la ley”, concluyó Durán.

La operación refuerza el compromiso del Ministerio Público y las fuerzas policiales para combatir la infiltración del narcotráfico en actividades económicas legales y mantener la integridad del comercio de productos forestales en Bolivia.

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