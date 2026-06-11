"No hay un plan antidrogas": Nayar afirma que la cooperación internacional es necesaria para combatir el narcotráfico

El exministro de Gobierno Guido Nayar afirmó que Bolivia se ha convertido en un “narcoestado” y advirtió sobre la presencia de cárteles internacionales operando en el país, tras el reciente hallazgo de droga ocultada en cargamentos de madera.

Nayar sostuvo que la situación del narcotráfico en Bolivia se ha agravado con el paso de los años y cuestionó la capacidad del Estado para enfrentar este problema sin apoyo externo.

“Es una prueba más de que hace mucho tiempo Bolivia se convirtió en un narcoestado”, afirmó la exautoridad. Asimismo, señaló que las organizaciones criminales cuentan con redes internacionales que les permiten operar en distintos países.

“El narcotráfico tiene redes poderosas en todas partes. Los cárteles operan en todos los países y nosotros, los bolivianos, somos incapaces de luchar contra ellos sin cooperación internacional”, manifestó.

El exministro aseguró que actualmente no existe una estrategia efectiva para combatir el narcotráfico y pidió la implementación de una política de Estado orientada a enfrentar este delito.

“No hay una lucha, no hay un plan antidroga en Bolivia. Necesitamos una política de Estado que determine que Bolivia va a salir de este terrible circuito en el que estamos inmersos, que es el narcotráfico”, enfatizó.

Nayar también vinculó la expansión de los cultivos de coca con el incremento de la producción de cocaína y advirtió sobre posibles consecuencias internacionales para el país si no se adoptan medidas más contundentes contra este fenómeno.

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