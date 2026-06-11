Ministro solicita representantes de Tuto, Morales y Lara para acompañar investigación por el caso narcomaderas

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, luego de anunciar la conformación de un equipo internacional para la verificación de la investigación sobre la droga hallada en madera en Chile, pidió al expresidente Tuto Quiroga, al líder cocalero Evo Morales y al vicepresidente Edmand Lara designar delegados para acompañar las investigaciones.

Oviedo aclaró que la investigación en el país vecino se desarrolla desde octubre del año pasado, en coordinación con la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Chile, y que hasta ahora se han identificado sustancias como cocaína, ketamina, lidocaína, cafeína y fenacetina en los lotes incautados, sin que corresponda a 108 toneladas de cocaína pura.

“Hemos invitado a Tuto Quiroga, Evo Morales y al vicepresidente Edmundo Lara a nombrar un representante cada uno para que acompañe el equipo de investigación internacional y fiscalice esta tarea de manera objetiva”, declaró Oviedo.

Comisión internacional

El ministro resaltó que la comisión internacional estará conformada con la cooperación de la DEA, la Unión Europea y la Policía de España, y tendrá como misión verificar el contenido de los cargamentos, esclarecer responsabilidades y garantizar la transparencia de la investigación.

“Queremos que este proceso sea riguroso y transparente, evitando declaraciones irresponsables que denigren la imagen de Bolivia. Primero actuamos, luego informamos”, enfatizó Oviedo.

La conferencia concluyó con el compromiso del gobierno de trabajar coordinadamente con las fiscalías de Bolivia y Chile, así como con organismos internacionales, para que la investigación del caso se realice con total transparencia y objetividad, garantizando que los culpables sean sancionados conforme a la ley .

Mira la programación en Red Uno Play