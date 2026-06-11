Santa Cruz: Hallan sin vida a una madre desaparecida e investigan feminicidio

Un presunto caso de feminicidio se reveló hoy en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, tras el trágico hallazgo del cuerpo de una joven de 26 años. La víctima, quien era ama de casa y madre de dos niños pequeños, permaneció desaparecida durante una semana hasta que sus restos fueron encontrados sin vida en las inmediaciones del río Piraí.

Testimonio familiar

La madre de la víctima relató que el cónyuge era extremadamente celoso, mantuvo el teléfono de la joven apagado y terminó entregándose a las autoridades tras mentir inicialmente.

Entre lágrimas, la progenitora exclamó: "Quiero justicia, quiero que él vaya preso, ¿cómo va a dejar a dos niños sin su mamá?; a mi mamá la ha matado en el baño con el cuchillo, dijo el más pequeño".

Por su parte, el tío de la fallecida se sumó al pedido de justicia y manifestó su indignación por la forma en que se intentó ocultar el crimen en la zona del río. El familiar expresó con profundo dolor: "La mató y la enterró como a un perro, el hombre ya está aprehendido, debe haber un cómplice".

Proceso de investigación

Los reportes preliminares de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Guardia indican que el sospechoso presuntamente le quitó la vida a su pareja en el domicilio conyugal y luego la trasladó al río Piraí. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla y sus restos serán velados en Ciudad Satélite, donde reside su familia.

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