Más de 40 días de bloqueos golpean al transporte en la Terminal Bimodal

En la Terminal Bimodal de Santa Cruz persisten las restricciones en la salida de buses debido a los bloqueos en diferentes rutas del país que se registran desde hace 40 días.

Según el reporte desde el lugar, el punto de bloqueo en San Julián impide las salidas hacia el Beni, mientras que los bloqueos en la carretera nueva y la carretera antigua restringen el tránsito hacia Cochabamba y el occidente del país.

En consecuencia, únicamente se mantienen habilitados algunos viajes hacia la zona sur, como Tarija, y hacia la región de la Chiquitanía por la carretera bioceánica.

Desde la terminal, se observa una notable disminución de pasajeros y varias empresas de transporte han optado por cerrar temporalmente o reducir su personal operativo debido a la baja demanda y a la imposibilidad de cumplir rutas habituales.

“Solo estamos saliendo lo que es Yacuiba-Villamontes. Ya como ven los bloqueos están más de un mes, 42 días. Está súper vacío la terminal, no hay demanda de pasajeros por el tema de los bloqueos”, señaló una trabajadora del sector transporte.

Los transportistas advierten además que la afectación económica es significativa.

“Varias empresas están cerradas y estamos con recorte de personal. Ya son más de 40 días, debería haber una solución que nos perjudica muchísimo”, agregó.

La situación continúa generando incertidumbre tanto en usuarios como en operadores del transporte, mientras los bloqueos se mantienen en distintos puntos del territorio nacional.

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