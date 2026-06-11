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Antes de salir de casa: conozca el pronóstico del tiempo para este jueves

Mientras algunas regiones tendrán cielos despejados y temperaturas agradables, otras podrían enfrentar lluvias y tormentas. Conozca qué le espera al clima este jueves en Bolivia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

11/06/2026 7:17

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Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 11 de junio cielos nubosos en algunas regiones y lluvias en el departamento de Santa Cruz.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 19°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -1°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 15°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -1°C y 13°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada mayormente nubosa y temperaturas que se mantendrán templadas sin probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 9°C y 22°C.

Sucre tendrá un cielo nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 20°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 9°C a los 19°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en bastantes regiones, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 18°C y 21°C.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C.

Cobija tendrá chubascos aislados, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 20°C y 29°C.

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