Antes de salir de casa: conozca el pronóstico del tiempo para este jueves

Mientras algunas regiones tendrán cielos despejados y temperaturas agradables, otras podrían enfrentar lluvias y tormentas. Conozca qué le espera al clima este jueves en Bolivia.
11/06/2026 7:17
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 11 de junio cielos nubosos en algunas regiones y lluvias en el departamento de Santa Cruz.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 19°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -1°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 15°C.
Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -1°C y 13°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada mayormente nubosa y temperaturas que se mantendrán templadas sin probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 9°C y 22°C.
Sucre tendrá un cielo nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 20°C.
Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 9°C a los 19°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en bastantes regiones, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.
Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 18°C y 21°C.
Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C.
Cobija tendrá chubascos aislados, con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 20°C y 29°C.
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