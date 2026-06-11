Cabildo multisectorial en Cochabamba se declara en emergencia nacional y exige dictar Estado de Excepción frente a los bloqueos

En una masiva concentración realizada la noche de este miércoles en la Avenida Beijing, diversos sectores productivos, gremiales y de la cadena de abastecimiento de Cochabamba llevaron a cabo un cabildo multisectorial. El encuentro concluyó con la aprobación de un manifiesto de 10 puntos, impulsado por el descontento generalizado ante la crisis económica y el estrangulamiento de las carreteras que golpea a la región.

Las tres exigencias centrales: Democracia, Autonomías y Desbloqueo

César González, representante del sector gremial, fue el encargado de detallar las principales conclusiones del cabildo, destacando que la prioridad absoluta es el retorno a la normalidad constitucional y productiva.

Democracia plena e irrenunciable: El cabildo exigió el cumplimiento estricto del Estado de Derecho y de la Constitución Política del Estado (CPE). González enfatizó que cualquier intento de remover autoridades debe activarse por las vías legales como el referéndum revocatorio, y no mediante la presión de medidas de fuerza.

Impulso a las autonomías: Se planteó la necesidad de profundizar y acelerar los procesos autonómicos en los más de 340 municipios de todo el territorio nacional.

Estado de Excepción: Ante las millonarias pérdidas económicas, el cabildo solicitó formalmente al Órgano Ejecutivo el uso de sus facultades constitucionales para intervenir las rutas.

"Se ha planteado que el Gobierno nacional dicte Estado de Excepción y de una vez nos deje expeditas las carreteras y las calles, para que los productos no se sigan pudriendo y no estemos quebrando como hasta la presente fecha", urgió el dirigente gremial.

Ruptura sindical y el nacimiento de la Central por Cuenta Propia

Uno de los hitos más significativos de la jornada fue el anuncio del quiebre de las bases con las organizaciones matrices tradicionales. Debido a la inacción o complicidad percibida ante el conflicto, diversos trabajadores de la cadena productiva confirmaron su desafiliación formal de la Central Obrera Departamental (COD) y de la Central Obrera Boliviana (COB).

En su lugar, el cabildo determinó impulsar en cada departamento y municipio la creación de la Central General de Trabajadores por Cuenta Propia.

"Todos los compañeros que hoy han estado presentes gritan a viva voz: 'queremos trabajar, no vivimos del bloqueo, no vivimos del conflicto'. En ese entendido, la Central General de Trabajadores por Cuenta Propia avanza", puntualizó González, confirmando además que se ha declarado emergencia nacional y que replicarán estos cabildos en las provincias y el resto de los departamentos del país.

Clamor popular: Pedidos de renuncia y aprehensión

Más allá del documento oficial, la presión de la ciudadanía y las bases presentes en la Avenida Beijing se hizo sentir con fuerza a través de consignas políticas directas.

La multitud asistente exigió de manera unánime la renuncia del gobernador del departamento (apuntando a una falta de gestión frente a la crisis). Asimismo, los manifestantes demandaron a las autoridades judiciales y policiales la aplicación inmediata de la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, a quien identifican como el principal promotor de los bloqueos que mantienen cercado al departamento.

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