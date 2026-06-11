¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026? Confirman la fecha para el descanso escolar en Santa Cruz

Las esperadas vacaciones invernales de la gestión 2026 ya tienen un panorama claro para su ejecución en el territorio de Santa Cruz. Las autoridades han proyectado que el descanso pedagógico en la ciudad capital se aplique de manera casi oficial durante la segunda o tercera semana del mes de julio, impulsado por los pronósticos de bajas temperaturas.

La planificación de este receso escolar no será generalizada, sino que se adaptará a las condiciones climáticas de cada zona geográfica.

"Hemos determinado que lo vamos a hacer por regiones. Para la región de los valles hay una fecha determinada que la vamos a consensuar con Senamhi", afirmó Nelson Alcócer, director departamental de educación de Santa Cruz.

Horario de invierno y tolerancia en las aulas

Ante el recrudecimiento del clima, las unidades educativas ya implementan medidas de contingencia graduales para resguardar la salud de los estudiantes. Respecto a esto, Alcócer señaló: “El horario de invierno ya está vigente con una tolerancia cuando bajan las temperaturas, de hasta 30 minutos de acuerdo al contacto geográfico porque a veces hay tema de transporte, lluvia e inundaciones, esto va bajo responsabilidad de los directores de las unidades educativas”.

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