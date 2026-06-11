Trabajadores de salud amenazan con paro de 24 horas tras el incumplimiento de salarios

Debido al incumplimiento de pago de salarios devengados por parte de la Gobernación y Alcaldía, el sector salud amenaza con iniciar un nuevo paro.

"Tenemos un compromiso de pago de parte de la Gobernación y de parte de la Alcaldía, también del Defensor del Pueblo, un convenio que tenían que pagar hasta el 10 de cada mes. Ya es 10 y no nos han pagado el sueldo", denunció Jorge Flores, dirigente del sindicato de trabajadores del Hospital San Juan de Dios.

Diálogo en cuarto intermedio y decisiones urgentes

Además, indicó: "Me llamaron hoy en la tarde de la Gobernación, vamos a darle un cuarto intermedio. Mañana tenemos un ampliado con la Federación a nivel departamental, ahí vamos a determinar si ha pagado o no la Gobernación, caso contrario, ya determinaremos las medidas a seguir con un paro de 24 horas", explicó Flores. Además, pidió disculpas anticipadas a la población por los perjuicios que pueda causar esta movilización forzada por el incumplimiento oficial.

La crisis del sector sanitario no se limita exclusivamente a la falta de pagos salariales, sino que, según indica Flores, arrastra deficiencias estructurales profundas desde hace una década. Los trabajadores exigen infraestructura adecuada, recursos humanos y equipos, además de que se contrate el personal que los centros médicos necesitan con urgencia.

El sindicato ya formalizó sus exigencias ante las nuevas autoridades a través de un pliego petitorio enviado a la administración liderada por el Dr. German Antelo. Además, Flores indicó que el colapso de la situación en el nosocomio es tan crítico que, por ejemplo, el ascensor nuevo se encuentra dañado y sin presupuesto para su reparación, afectando directamente el traslado de los pacientes hacia el área de quirófano.

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