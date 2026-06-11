Mercados de Cochabamba reciben verduras tras días de escasez, mientras Quillacollo reporta estabilidad en la papa pero bajas ventas

Luego de varios días de incertidumbre y desabastecimiento debido a los bloqueos de carreteras, los camiones con verduras comenzaron a ingresar nuevamente a los principales centros de abasto de la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, la prolongada espera en las rutas ha dejado secuelas visibles en la calidad de los productos, afectando tanto a comerciantes como a los bolsillos de los consumidores.

Pérdidas en Cochabamba: "Desechamos la tercera parte de todo"

El retorno de los camiones de carga trajo un alivio a medias para los mercados de la capital cochabambina. Aunque la llegada de los alimentos provocó una disminución inmediata en el precio de algunas verduras debido al aumento de la oferta, una gran cantidad de la mercadería llegó en pésimas condiciones.

El sector más golpeado fue el de los productos perecederos, especialmente el tomate. Comerciantes lamentaron que varios camiones tardaron hasta cuatro días varados en las carreteras para poder llegar a su destino.

"Hemos tenido que desechar la tercera parte de todo lo que llegó", lamentó un vendedor de hortalizas, mostrando el producto ya podrido por el calor y el encierro.

Pese a los contratiempos, el sector gremial espera que el flujo de transporte se normalice en las próximas horas y que sigan ingresando más alimentos para estabilizar por completo la oferta y la demanda.

Quillacollo: Papa garantizada, pero con mercados vacíos

Una realidad distinta se vive en el Mercado Central de Quillacollo, donde el abastecimiento de tubérculos se mantiene estable. Variedades como la papa imilla y la holandesa, además de otros complementos como la oca, continúan llegando con regularidad. Sin embargo, el principal problema ahora es la alarmante falta de compradores.

Actualmente, los precios de la arroba de papa se mantienen estables y accesibles, ofertándose desde los Bs 40, 50 y 60, dependiendo del tamaño y la variedad. A pesar de esto, las vendedoras reportan una severa caída en sus ventas diarias como consecuencia indirecta del conflicto social.

"Está un poco vacío, nomás. No hay mucha venta. No está viniendo la gente", relató una de las comerciantes del sector, quien invitó a la población a reactivar la economía local acudiendo a realizar sus compras.

Clamor gremial: "Somos los que sufrimos la crisis verdadera"

La desesperación del sector comercial formal e informal empieza a agudizarse. Mercedes Mancilla, Ejecutiva Provincial de las Comerciantes, alzó la voz en representación de sus afiliadas para exigir una pronta intervención de las autoridades nacionales.

"Como comerciantes, nosotros estamos sufriendo la crisis verdadera, porque nos ganamos el día a día; día que vendemos es día que comemos", expresó Mancilla con preocupación.

La dirigente detalló las peripecias que deben realizar para lograr abastecer a la ciudadanía de Quillacollo ante la escasez generalizada de otros rubros, como las frutas y las verduras que apenas comienzan a llegar a la capital.

"Yo personalmente, como ejecutiva de esta federación, quiero pedir que haya de una vez una solución entre el Gobierno y los sectores que están en conflicto, porque nosotros somos los más afectados", concluyó la ejecutiva, con un llamado urgente a levantar los bloqueos que asfixian la economía de la región.

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