El enemigo en casa: Llevó a su madre con engaños a un alojamiento para vejarla sexualmente

En un caso que expone los extremos más alarmantes de la violencia hacia las mujeres en el país, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la zona sur de Cochabamba procedió a la captura de un hombre de 32 años, plenamente identificado y acusado de haber agredido sexualmente a su propia madre, una adulta mayor de 62 años.

Engaño y agresión en un alojamiento

De acuerdo con el informe oficial brindado por el coronel Marcelo Núñez, director departamental de la Felcv, el crimen se perpetró el pasado 3 de junio. La víctima se encontraba compartiendo en un acontecimiento social junto a unos amigos cuando fue interceptada por su hijo.

Con el argumento de que la pondría a salvo y la trasladaría hasta el inmueble donde ella reside junto a su hermana, el sujeto logró sacarla de la fiesta. Sin embargo, el destino final fue distinto.

"Lamentablemente, en vez de llevarla a la casa de su hermana, la lleva a un alojamiento ubicado en la avenida Barrientos, donde procede a vejarla sexualmente", detalló el jefe policial.

Impunidad previa: Tenía una denuncia penal desde 2025

El hecho fue denunciado formalmente ante las autoridades por la hermana del agresor e hija de la víctima. Durante las primeras investigaciones, la policía descubrió un antecedente que ha generado profunda indignación: no era la primera vez que el sujeto atacaba a su madre, ya que había sido denunciado por el mismo delito el año pasado.

A pesar de la gravedad de la acusación de 2025, el hombre continuaba libre en las calles. No obstante, las autoridades confirmaron que ya existía un mandamiento de aprehensión previo en su contra por esa primera agresión, el cual finalmente fue ejecutado tras este nuevo vejamen.

El sindicado se encuentra actualmente custodiado en celdas policiales de la zona sur a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La Felcv y el Ministerio Público buscan que el sujeto sea procesado con la máxima severidad de la ley, mientras la opinión pública vuelve a cuestionar los mecanismos de seguimiento judicial ante agresores reincidentes.

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