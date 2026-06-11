Doce niños bolivianos con epilepsia transforman sus vidas gracias a cirugías gratuitas

El Hospital de Niños de la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de un cambio histórico para la salud pediátrica de la región. A través de un programa especializado y completamente gratuito, ya se contabilizan 12 intervenciones quirúrgicas exitosas destinadas a menores que padecen de epilepsia.

“Estamos realizando este tipo de operaciones desde el año 2023 donde no solamente mejoramos las vidas de nuestros niños, sino también de sus familias”, destacó Patricia Parada, primera dama del departamento. También aprovechó la oportunidad para agradecer el esfuerzo de la Gobernación de Santa Cruz, de la Clínica Medical Center y del Dr. Andrés Camargo por hacer viable esta iniciativa.

Cooperación internacional y transferencia científica

“Se han operado 12 pacientes, afortunadamente todos con un éxito muy bueno”, afirmó José Cuiza, jefe de neurocirugía del Hospital de Niños. El especialista subrayó que el convenio con Puente de Solidaridad es fundamental porque brinda apoyo logístico y científico, trayendo neurocirujanos americanos para mejorar sus técnicas.

Por su parte, las autoridades de salud pública ya proyectan el crecimiento y la sostenibilidad de este beneficio social a largo plazo. “Esperemos que el día de mañana este programa sea ya realizado totalmente por médicos bolivianos, creo que con la preparación que ustedes están haciendo, sea ya factible”, concluyó Jorge Mehdi, director del Sedes.

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