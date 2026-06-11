Brigada parlamentaria cruceña exige investigar origen de recursos que sostienen las movilizaciones

La escalada de conflictos sociales y los bloqueos de rutas que paralizan al país han llevado a las autoridades institucionales a pronunciarse frente a las movilizaciones y puntualmente frente a la aprehensión de dirigentes campesinos.

Límites legales a la protesta social

Al respecto, Fernando Pareja, jefe de la Brigada Parlamentaria cruceña, enfatizó que "la ley es para respetarla" y respaldó las acciones para neutralizar a sectores desestabilizadores. El legislador recordó que una sentencia constitucional ratificó que marchar, bloquear o destruir instituciones públicas no constituye un derecho legítimo si se vulnera el bienestar y el sustento de los demás trabajadores del país.

Pareja cuestionó abiertamente la sostenibilidad de las protestas tras más de un mes de inactividad laboral, exigiendo que los líderes comparezcan ante la justicia para esclarecer de dónde obtienen los recursos logísticos.

"¿De dónde sacan el financiamiento para la alimentación, para ver dónde van a dormir?, ¿cómo financian estas marchas ya que obviamente ya más de un mes que no están trabajando?", sentenció la autoridad para evidenciar la necesidad de transparentar estos fondos.

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