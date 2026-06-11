“Las empresas no fueron notificadas”: Cámara Forestal pide investigación imparcial sobre la droga en madera

La Cámara Forestal de Bolivia pidió una investigación imparcial tras conocerse el caso de las 108 toneladas de cocaína que estaba impregnada en madera de exportación descubierta en Chile.

El gerente general de la entidad, Walter Rioja, afirmó que el sector se enteró del hecho a través de medios de comunicación y expresó su sorpresa por la magnitud del caso.

“Nos enteramos como se enteró todo el país, a través de notas de prensa. La verdad ha sido bastante sorpresivo, no nos imaginábamos que se podía llegar a dar”, señaló Rioja.

Según información preliminar, serían alrededor de 15 las empresas vinculadas de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, todas pertenecientes a la Cámara Forestal de Bolivia.

Sin embargo, Rioja aclaró que dichas compañías "no han sido notificadas ni por la Fiscalía de Chile ni la de Bolivia. No sabían que estaban siendo investigadas”, señaló.

Asimismo, afirmó que las empresas involucradas están dispuestas a colaborar con las investigaciones.

“El que tenga que caer, que caiga, no nos hacemos problema, porque somos los principales interesados en proteger nuestro sector. Esto deja una mala imagen del sector y del país”, expresó.

Rioja también destacó que los dos aserraderos allanados en Pando cuentan con una larga trayectoria en el mercado e incluso uno de ellos posee certificación de sello verde, lo que garantiza prácticas sostenibles. “Son empresas con trayectoria comprobada que trabajan con clientes internacionales, por eso es muy extraño que se vean comprometidas en este tipo de situaciones”, manifestó.

El dirigente indicó además que se ha incautado documentación y que las empresas han mostrado disposición para colaborar con las investigaciones.

Finalmente, la Cámara Forestal de Bolivia reiteró su pedido de una investigación imparcial, transparente y técnica que permita esclarecer los hechos sin afectar injustamente al sector maderero.

“Lo que queremos es llegar a la verdad, sin afectar a un sector que trabaja de manera formal y que ha construido una reputación durante décadas”, concluyó Rioja.

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