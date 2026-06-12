Caso Narcomadera: Comisión de diputados solicitará ayuda internacional en investigación

Durante la entrevista, el diputado Ricardo Rada señaló que la reciente incautación de madera con sustancias controladas en Chile no debe considerarse un hecho aislado y subrayó la importancia de identificar a los responsables dentro de Bolivia.

“No podemos dejar que este tipo de cargamentos siga pasando sin que se investigue y se determinen responsabilidades. Es indispensable actuar sobre quienes permitieron que esto ocurriera por omisión o descuido”, afirmó Rada.

No es el primer caso

El parlamentario recordó que este no es el primer caso de madera impregnada con drogas, y criticó la falta de previsión en la vigilancia por parte de las autoridades. Según Rada, la sofisticación del narcotráfico hace que la detección sea compleja, pero el gobierno debe mantenerse un paso adelante para prevenir la circulación de cargamentos ilícitos.

Nueva comisión en diputados

Asimismo, el diputado anunció que la Cámara de Diputados conformará una comisión de investigación parlamentaria y que se solicitará la participación de organismos internacionales como la DEA, España y la Unión Europea para robustecer la pesquisa y garantizar transparencia en la investigación.

“Estamos trabajando para que haya colaboración internacional que coadyuve a desenmascarar a los responsables y evitar que estos hechos dañen la reputación de Bolivia”, enfatizó Rada .

Finalmente, el legislador destacó que toda la información recopilada será puesta a disposición de las instituciones competentes y que la investigación tiene como objetivo proteger al país del narcotráfico, esclarecer la verdad y sancionar a quienes incumplan sus obligaciones en el control de exportaciones de madera.

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