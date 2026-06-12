Diputados: Comisión de Hidrocarburos identifica 30 responsables

El diputado Pablo Ernesto Ávila, vicepresidente de la Comisión Especial de Hidrocarburos, confirmó que tras 120 días de trabajo, el equipo está listo para entregar al pleno de la Cámara de Diputados el informe final sobre la gestión de YPFB y la ANH.

El documento, que contiene 58 páginas resumidas de un total de 1.600 páginas de información recopilada, identifica a cerca de 30 responsables de distintas áreas, incluyendo personal de la administración actual y de gestiones anteriores. Ávila señaló que el informe resalta irregularidades ocurridas desde 2022, cuando se flexibilizaron las medidas de seguridad de los certificados de calidad de la gasolina importada.

“Hemos revisado contratos, documentación de todas las áreas de YPFB y de la ANH, y hemos identificado a responsables directos de esta gestión y de la anterior. La recomendación es que esta información pase al Ministerio Público, a la fiscalía general y a la Procuraduría para que se tomen las acciones correspondientes”, explicó Ávila.

Identificar responsables

El diputado destacó que la comisión no tiene facultades para ejecutar sanciones, pero su trabajo permitirá a las autoridades judiciales iniciar procesos legales contra los implicados. Además, anunció que el informe completo se subirá a una plataforma digital para que cualquier ciudadano interesado pueda revisarlo y aportar comentarios.

“Una vez aprobado por el pleno, se derivará a las instituciones competentes para que actúen conforme a la ley. Queremos máxima transparencia y que la ciudadanía pueda conocer los detalles de todo este trabajo”, indicó Ávila.

Se espera que la presentación ante el pleno se realice próximamente y que las recomendaciones de la comisión ayuden a esclarecer los presuntos actos de corrupción y negligencia en la gestión de hidrocarburos.

Mira la programación en Red Uno Play