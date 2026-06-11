Astorga a Evo: “El diálogo debe ser en Chonchocoro y no en Lauca Ñ”

El exdiputado Alberto Astorga rechazó la propuesta del expresidente Evo Morales de sostener un diálogo con el presidente Rodrigo Paz en el trópico de Cochabamba y sostuvo que el exmandatario debe responder ante la justicia por los procesos que enfrenta.

Las declaraciones surgen después de que Morales desafiara al jefe de Estado a trasladarse al Chapare para reunirse con él y con los sectores movilizados de la región en medio del conflicto por los bloqueos de carreteras.

“No puede ser ni en Lauca Ñ, ni en La Paz, simplemente tiene que ser en Chonchocoro porque es ahí donde pertenece Evo Morales. Consideramos que Evo Morales está detrás de estos bloqueos criminales que están asfixiando al departamento de La Paz”, manifestó Astorga.

El exlegislador afirmó que el mandatario no debería sostener reuniones con una persona que tiene procesos pendientes con la justicia, al recordar que Morales enfrenta órdenes de aprehensión y fue declarado en rebeldía tras no presentarse a una audiencia judicial programada en la ciudad de Tarija.

“Un presidente electo no puede reunirse con un fugitivo de la justicia, además Evo no se haga el machito porque todos recordamos que en 2019 escapó llorando con bandera extranjera y ahora está en Chapare protegido”, concluyó.

Las declaraciones se producen mientras el país cumple 42 días de bloqueos y continúan los pedidos de distintos sectores para que el Gobierno encuentre una salida al conflicto que afecta el abastecimiento y la libre circulación en varias regiones del país.

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