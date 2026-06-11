Justicia niega libertad a Laura Rojas y amplía detención preventiva de exjuez Zeballos por 60 días

La Justicia determinó este jueves rechazar la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por la exdiputada Laura Rojas dentro del denominado ‘Caso Maletas’, por lo que continuará privada de libertad mientras prosiguen las investigaciones.

Tras la audiencia cautelar, la defensa de Rojas informó que la autoridad jurisdiccional consideró insuficientes los elementos de prueba presentados para desvirtuar los riesgos procesales que sustentan la medida preventiva.

“La autoridad jurisdiccional ha determinado rechazar nuestra petición de cesación a la detención preventiva, argumentando que nuestra prueba es insuficiente; sin embargo, nosotros hemos hecho el recurso de apelación conforme a ley”, señaló David Chávez, abogado de la exlegisladora.

El jurista recordó que su defendida está próxima a cumplir 150 días de los 180 días de detención preventiva que fueron inicialmente dispuestos por la Justicia.

En la misma jornada, la autoridad jurisdiccional resolvió ampliar por 60 días adicionales la detención preventiva del exjuez Hebert Zeballos, también investigado en el marco de este proceso.

Entretanto, los otros dos implicados en el caso maletas continuaban hasta el cierre de esta edición en audiencia de cesación de detención preventiva, a la espera de una determinación judicial sobre su situación legal.

El Caso Maletas permanece en etapa investigativa y las autoridades judiciales continúan evaluando la situación procesal de los involucrados.

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