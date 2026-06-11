¿Cómo separar la basura en casa? Recicladores comparten consejos ante la crisis de residuos en La Paz

Ante los problemas en el recojo de residuos sólidos que afectan a las ciudades de La Paz y El Alto, integrantes de la Asociación de Recicladores impulsan campañas de concienciación para que la población aprenda a separar correctamente la basura desde sus hogares y contribuya a un manejo responsable de los desechos.

Durante una actividad informativa, representantes de la organización explicaron que la clasificación adecuada de residuos permite reducir la contaminación, facilita el trabajo de los recicladores y evita que materiales aprovechables terminen mezclados con basura común.

“Pedimos a la población que nos ayude dejando sus materiales aprovechables separados. Nos ayudan a nosotros y también al medio ambiente”, señaló Janet Poma, presidenta de 'Reciclandantes'.

Consejos para reciclar mejor

La organización recomendó separar los residuos en diferentes categorías antes de desecharlos. Entre ellos, los materiales orgánicos como cáscaras de frutas y verduras; los residuos aprovechables como botellas plásticas, cartones y envases; y los desechos infecciosos o peligrosos que requieren un tratamiento especial.

Los recicladores también explicaron que las botellas PET deben ser aplastadas antes de ser depositadas en los contenedores para reducir el espacio que ocupan y facilitar su transporte.

“Hay personas que ya han aprendido a separar sus residuos y eso nos ayuda mucho porque evita que tengamos que sacar materiales reciclables directamente de la basura”, indicó Poma.

La asociación recordó que cuenta con puntos de acopio donde la población puede entregar materiales reciclables y destacó que la educación ambiental es una herramienta fundamental para enfrentar la actual crisis de residuos.

La iniciativa surge en un contexto marcado por la acumulación de basura en distintos sectores de La Paz y El Alto, situación que ha generado preocupación por posibles focos de infección y riesgos para la salud pública. Los recicladores consideran que una correcta clasificación de los desechos puede convertirse en una medida de apoyo mientras se normaliza el servicio de recolección.

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