Escasea la marraqueta en La Paz y El Alto: ¿cuándo se normalizará la venta?

La ausencia de marraquetas y pan de batalla en mercados y puestos de venta de La Paz y El Alto ha generado preocupación entre la población, que se pregunta cuándo volverá a normalizarse la producción de uno de los alimentos más consumidos del país.

La Federación Departamental de Panificadores cumple un paro de 48 horas debido a la falta de insumos para la elaboración del pan, situación que obligó a suspender temporalmente la producción de marraquetas, sarnitas y pan de batalla.

Pan especial y otras alternativas

Durante la jornada, comerciantes de distintos sectores reportaron que únicamente recibieron panes especiales, como chamillos, colisas, panes de chocolate y pan de bolsa, productos que reemplazaron parcialmente a la marraqueta en los desayunos de las familias.

En zonas como Río Seco, en El Alto, el poco pan de batalla que llegó se agotó rápidamente, mientras que en sectores de La Paz prácticamente solo se comercializaron panes especiales.

Los panificadores prevén retomar la producción habitual una vez concluya la medida de presión, por lo que el abastecimiento de marraquetas y pan de batalla podría comenzar a normalizarse desde el día siguiente al levantamiento del paro.

Mientras tanto, los consumidores continúan buscando alternativas para el desayuno, aunque muchos lamentan la ausencia del tradicional pan de batalla.

“Nada reemplaza a una marraqueta con queso y café”, comentaban varios compradores que recorrían puestos de venta sin encontrar el producto habitual.

La expectativa está puesta en que, tras cumplirse las 48 horas de protesta, la producción vuelva a los niveles normales y se restablezca la distribución regular tanto en La Paz como en El Alto.

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