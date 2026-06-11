Niña con cáncer llega a La Paz en un vuelo solidario tras quedar aislada por los bloqueos

Una niña de dos años que lucha contra el cáncer fue trasladada de emergencia desde Oruro hasta La Paz gracias a un vuelo solidario habilitado por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el objetivo de garantizar la continuidad de su tratamiento oncológico especializado.

La operación fue coordinada ante la imposibilidad de realizar el traslado por vía terrestre debido a los bloqueos que afectan distintas rutas del país. La menor arribó este jueves a la Base Aérea de El Alto, donde una ambulancia la esperaba para conducirla de inmediato a un centro hospitalario especializado.

Tratamiento urgente

Según se informó, la atención médica que requiere la paciente es fundamental para preservar su vida, por lo que se activaron mecanismos de emergencia para asegurar su llegada oportuna a la sede de gobierno.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que la aeronave aterriza y posteriormente a la menor siendo trasladada en ambulancia para continuar con su tratamiento.

Ayuda humanitaria

La acción fue destacada por autoridades y personal médico, que valoraron la intervención de la Fuerza Aérea Boliviana para responder a una situación crítica de salud en medio de las dificultades de transporte que atraviesa el país.

El caso refleja las complicaciones que enfrentan pacientes que requieren atención especializada durante el conflicto social, pero también la importancia de los operativos humanitarios para garantizar el acceso a servicios médicos urgentes.

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